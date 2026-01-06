Размер шрифта
В России хотят сделать удаленку для пенсионеров

В России планируют развивать удаленку для пенсионеров
Власти России намерены развивать формы надомной, временной, а также гибкой занятости для граждан старшего поколения. Об этом говорится в утвержденном правительством плане, который есть у ТАСС.

Как отмечается в документе, властям регионов будут поставлены задачи по реализации тематических проектов и мероприятий.

Предполагается, что профессиональное обучение будет организовано для россиян от 50 лет и старше, а также людей предпенсионного возраста. В том числе, дополнительное профессиональное образование можно будет получить с государственной поддержкой. Такие меры должны повысить качество жизни и финансовую стабильность пенсионеров.

Как отмечается в Социальном фонде России (СФР), в России по состоянию на 1 сентября 2025 года насчитывалось 40,7 млн пенсионеров, из которых 7,45 млн продолжали свою трудовую деятельность.

До этого в правительстве утвердили план по борьбе с дискриминацией и стереотипами в отношении пожилых людей, включающий проведение информационных кампаний.

Предполагается, что кампания будет ориентирована на различные возрастные группы, включая детей, молодежь и людей среднего возраста. Особое внимание будет уделено популяризации традиционных семейных ценностей, подчеркивая важную роль пенсионеров в поддержании и укреплении семьи, а также в воспитании молодого поколения.

Ранее россиянам рассказали, как забрать пенсионные накопления.

