Новости политики

В США заявили о разгроме НАТО Россией

Аналитик Риттер: НАТО обрекло себя на поражение, вступив в конфликт с Россией
AliaksaB/Shutterstock/FOTODOM

России удалось кардинально переломить планы Запада и показать себя в конфронтации с более сильной позиции. Об этом заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

«Россия только что разгромила НАТО. И теперь Россия сама будет присутствовать в Европе, а не будет оккупирована ею», — сказал эксперт.

Он обратил внимание на «глупость», которая творится в Европе. По словам аналитика, страны ЕС «обрушили свою экономику» и приняли закон, согласно которому теперь «полностью освободятся от российской энергетики».

«Это, как если бы голодающий человек сказал: «Мы полностью разорвали все связи с фермами!». Ну и как же вы будете питаться?» — задался вопросом Риттер.

В свою очередь Россия, по словам эксперта, проделала значительную работу над ошибками, став довольно независимой с 90-х годов, и пережила трансформацию, в отличие от западных держав. Именно это и определило фатальный исход НАТО, считает аналитик.

До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что на данный момент Вооруженные силы РФ находятся в более сильной позиции, чем когда-либо с начала военного конфликта на Украине. Он отметил, что Россия обладает большим преимуществом в области различных систем вооружений и численности войск, чем Украина. Аналитик подчеркнул, что не существует ни одного фактора, который давал бы Украине преимущество и способствовал бы появлению у Киева рычагов влияния на переговорный процесс.

Ранее Мерц предупредил о последствиях «падения» Украины.

