Овечкин повторил рекорд Ягра в НХЛ

Овечкин повторил рекорд Ягра по победным голам с учетом плей-офф в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин повторил рекорд Яромира Ягра по победным голам с учетом плей-офф в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Овечкин отметился дублем в матче против «Анахайма». Его первая шайба стала победной. Встреча завершилась со счетом 7:4. Таким образом, Овечкин повторил рекорд Яромира Ягра в НХЛ по победным голам с учетом плей-офф — 151.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ): в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Далласом». Встреча состоится 8 января.

Ранее Овечкин ввязался в потасовку в матче НХЛ.