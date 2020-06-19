Стала известна дата и место прощания с погибшей актрисой Дашевской

Похороны заслуженной артистки России Галины Дашевской, погибшей под колесами поезда, пройдут 22 июня. Об этом сообщает сайт Театра имени Моссовета.

Артистку похоронят на Калитниковском кладбище.

Прощание с Дашевской состоится в 11.00 в саду «Аквариум», а в 12.15 начнется отпевание в Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Калитниковском кладбище.

Актриса умерла 18 июня в возрасте 79 лет.

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