Стала известна дата и место прощания с погибшей актрисой Дашевской
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Похороны заслуженной артистки России Галины Дашевской, погибшей под колесами поезда, пройдут 22 июня. Об этом сообщает сайт Театра имени Моссовета.
Артистку похоронят на Калитниковском кладбище.
Прощание с Дашевской состоится в 11.00 в саду «Аквариум», а в 12.15 начнется отпевание в Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Калитниковском кладбище.
Актриса умерла 18 июня в возрасте 79 лет.
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