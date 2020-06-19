В Москве задержали блогера Гусейна Гасанова

Популярный блогер из Санкт-Петербурга Гусейн Гасанов был задержан в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщается, мужчина в момент задержания был в салоне своего нового «Роллс-Ройса Куллинан». Данный автомобиль был в розыске из-за долгов бородача.

Отмечается, что на эту машину блогер повесил номера со своей «Ламборгини».

Ранее сообщалось, что Гасанова лишили водительских прав за езду на автомобиле с откидными номерами.

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