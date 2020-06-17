Актриса Нонна Гришаева рассказала, как Ефремов «медленно убивал себя»

Российская актриса Нонна Гришаева рассказала, что ее коллега Михаил Ефремов «медленно убивал себя» из-за проблем с алкоголем. Об этом она заявила в интервью «Московскому комсомольцу».

Она также отметила, что с Ефремовым было непросто работать.

При этом актриса добавила, что человека с алкогольной зависимостью непросто заставить «лечь в клинику», особенно «с таким тяжелым характером».

Она также раскритиковала тех, кто «пиарится» через историю с ДТП актера.

«Это свора, которая набросилась, пляшет на костях и забивает камнями. Разве все вы безгрешны?» — сказала Гришаева.

Актриса также выразила сожаление в связи с гибелью курьера в автокатастрофе. По ее мнению, Ефремов «погубил и себя, и чужую душу».

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. В крови актера были обнаружены следы наркотиков.

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