Ефремова опять допрашивали пять часов по делу о ДТП

Михаил Ефремов вышел из здания ГСУ ГУ МВД Москвы после очередного пятичасового допроса по делу о ДТП, пишет РИА «Новости».

Сообщается, что актер прибыл на допрос около трех часов дня.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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