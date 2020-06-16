Звезда «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона

Актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале «Сваты» Женю Ковалеву, в прямом эфире Instagram рассказала о шестом сезоне сериала.

Кошмал уточнила, что от участия в проекте не отказывался ни один из задействованных в нем артистов. «Никто из этого проекта не уходил, поэтому в седьмом сезоне будут все ваши любимые артисты», — заверила она.



При этом Кошмар затруднилась уточнить, когда сериал выйдет на экраны. «Когда доснимем, тогда будет известна дата релиза. Пока что ее нет», — сказала актриса, добавив, что седьмой сезон «Сватов» будет последним.

Сериал «Сваты» выходит с 2008 года. Премьера нового сезона состоится в 2020 году после восьмилетней паузы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Звезда «Сватов» рассказала о завершении съемок в сериале

— Путин наградил звезду «Сватов» Добронравова орденом Дружбы

— Звезда «Сватов» удивила поклонников постом о коронавирусе на украинском языке