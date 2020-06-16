Объявлена дата премьеры нового фильма «бондианы»

Новый фильм «бондианы» о суперагенте Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом в главной роли получил даты премьер.

В Twitter фильма появилась информация о том, что в британских кинотеатрах картина стартует 12 ноября, а в американских — 20 ноября.

Ранее сообщалось, что мировая премьера фильма «Не время умирать» состоится 25 ноября 2020 года. Лента должна была выйти в прокат в апреле, но премьера была перенесена из-за санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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