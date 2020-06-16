Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова

Журналист Владимир Соловьев подверг критике заявление коллектива театра «Современник» в связи со смертельным ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов. Об этом он написал на своем канале в Telegram.

«Лучше бы они продолжали молчать», — написал Соловьев.

Ранее актеры «Современника» призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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