В РПЦ предлагают не называть детскую литературную премию в честь Успенского

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Писатель Эдуард Успенский со своим героем, 2018 год Писатель Эдуард Успенский со своим героем, 2018 год
Писатель Эдуард Успенский со своим героем, 2018 год
Максим Бурлак/Global Look Press

На фоне появившихся в СМИ сведений о писателе Эдуарде Успенском имеет смысл отказаться от решения назвать детскую литературную премию «Большая сказка» в его честь, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Об этом сообщает РИА «Новости».

Несмотря то что решение о названии премии в честь творческого человека является наградой за творчество, а не за поведение в личной жизни, у создателей премии могут возникнуть сложности, отметил митрополит. Он подчеркнул, что речь идет именно о детской премии, из-за чего, при подтверждении сведений об Успенском, каждое присуждение премии может сопровождаться скандалом.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что дочь Успенского Татьяна попросила не называть премию именем отца. Она обвинила его в семейном насилии и алкоголизме.