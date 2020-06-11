Источник сообщил, что Ефремов не нарушал домашний арест

Артист Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, не нарушал условий домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, оснований для ужесточения меры пресечения в отношении актера не имеется.

«Условия домашнего ареста, установленные судом запреты он не нарушал, включая запрет на пользование интернетом и средствами связи», — сказал собеседник агентства.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Ефремова надели браслет удаленного слежения

— Михаил Ефремов появился в Telegram вопреки запрету на связь

— Ефремова поместили под домашний арест