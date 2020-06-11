Минкульт и Роспотребнадзор опубликовали рекомендации по открытию музеев

Роспотребнадзор и Министерство культуры России опубликовали рекомендации по возобновлению работы музеев, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ, подписанный министром культуры Ольгой Любимовой.

Экскурсии будут разрешены для групп не более 5 человек и возобновятся только после снятия всех ограничений. Посещение музеев будет разрешено в масках, перчатках и с соблюдением санитарной дистанции.

В музеях и на аллеях музейных парков будут организованы маршруты, на которых невозможны встречные потоки групп посетителей. Музеям порекомендуют отказаться от наличного расчета, продавать билеты онлайн и впускать людей группами.

Парковые пространства федеральных музеев и музеев-заповедников будут открыты для посетителей с 16 июня.