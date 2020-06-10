Погибшего в ДТП с участием Ефремова курьера похоронят под Рязанью

Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова курьера Сергея Захарова похоронят в селе Кузьминское Рязанской области 11 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова протоиерея РПЦ Геннадия Черкасова.

«Завтра в семь утра родственники выедут с телом из Москвы и приедут на отпевание в храм Казанской Божией матери в селе Константиново. Это произойдет примерно в 9-10 утра», — сказал Черкасов.

Глава района, где похоронят мужчину, в свою очередь сообщил агентству, что церемония пройдет с соблюдением требований Роспотребнадзора. Пришедшие попрощаться с Захаровым будут обязаны использовать маски и перчатки.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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