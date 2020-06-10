В паб, куда перед аварией заезжал Ефремов, пришла полиция

Сотрудники полиции проводят следственные действия в московском пабе Ulysses, куда заезжал актер Михаил Ефремов в день совершенного им ДТП, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Согласно сайту заведения, оно работает на вынос, а также осуществляет доставку в связи с принятыми ограничениями из-за коронавирусной инфекции в столице. По данным СМИ, Ефремов пробыл в Ulysses около получаса, согласно данным с видеокамер.

«Полицейские проводят в пабе следственные действия», — сказал источник.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, позднее мужчина скончался. Полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста. 9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест.