Михаил Ефремов признал вину по делу о смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов утвердительно ответил на вопрос журналистов о признании своей вины по делу о смертельном ДТП, передает ТАСС.

«Да (признаю)», — сказал Ефремов и кивнул головой.

Ранее стало известно, что Ефремов был официально задержан.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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