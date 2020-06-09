Михаил Ефремов признал вину по делу о смертельном ДТП
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Актер Михаил Ефремов утвердительно ответил на вопрос журналистов о признании своей вины по делу о смертельном ДТП, передает ТАСС.
«Да (признаю)», — сказал Ефремов и кивнул головой.
Ранее стало известно, что Ефремов был официально задержан.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.
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