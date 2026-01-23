В Новосибирске арестовали собственника обрушившегося ТЦ

Первомайский районный суд Новосибирска заключил под стражу собственника торгового центра, при обрушении которого погиб человек и еще несколько пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

»[Сергею Туркову] избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 марта 2026 года», — говорится в сообщении.

Вечером 21 января в Новосибирске обрушилась кровля торгового центра. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин, одну из которых госпитализировали. Позже сотрудники МЧС с помощью экскаватора достали мужчину, но спасти его не удалось — он получил травмы, несовместимые с жизнью.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за скопившегося на крыше снега. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. По информации ТАСС, торговый центр был построен самовольно. В 2018 году мэрия Новосибирска требовала его снести, но владельцы выиграли в суде.

Ранее прокуратура сообщила о задержании собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ.