Прокуратура составила портрет типичного преступника в Москве

Прокуратура: большинство преступников в Москве — приезжие мужчины средних лет
Московская прокуратура на платформе MAX опубликовала данные о среднестатистическом преступнике в столице.

Согласно приведенной статистике, подавляющее большинство преступлений в Москве совершают мужчины — на них приходится 81,4% всех уголовных дел. Наиболее распространенный возраст правонарушителей составляет от 30 до 49 лет. Более половины фигурантов — около 57% — не имеют постоянного источника дохода, а уровень образования большинства ограничивается средним.

В течение года в столице были привлечены к ответственности почти 31 тыс. человек. При этом свыше половины из них не являются жителями Москвы.

В прокуратуре также отметили снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или иного опьянения. По итогам года таких правонарушителей насчитывалось около 3,3 тыс., что на 20% меньше по сравнению с предыдущим периодом.

До этого полиция американского города Гудиер начала применять искусственный интеллект (ИИ) для создания фотореалистичных изображений подозреваемых вместо традиционных фотороботов.

Ранее в Пермском крае решили сократить время продажи алкоголя на час для снижения правонарушений в пьяном виде.

