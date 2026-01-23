Прокуратура составила портрет типичного преступника в Москве

Московская прокуратура на платформе MAX опубликовала данные о среднестатистическом преступнике в столице.

Согласно приведенной статистике, подавляющее большинство преступлений в Москве совершают мужчины — на них приходится 81,4% всех уголовных дел. Наиболее распространенный возраст правонарушителей составляет от 30 до 49 лет. Более половины фигурантов — около 57% — не имеют постоянного источника дохода, а уровень образования большинства ограничивается средним.

В течение года в столице были привлечены к ответственности почти 31 тыс. человек. При этом свыше половины из них не являются жителями Москвы.

В прокуратуре также отметили снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или иного опьянения. По итогам года таких правонарушителей насчитывалось около 3,3 тыс., что на 20% меньше по сравнению с предыдущим периодом.

