Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Красноярском крае десятилетняя девочка не выжила, копая тоннель в большом сугробе

В Красноярском крае девочка рыла тоннель в сугробе и не смогла выбраться
Максим Блинов/РИА Новости

В Красноярском крае девятилетняя девочка рыла тоннель в сугробе и не смогла выбраться. Ребенка спасти не удалось, возбуждено дело, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия в официальном Telegram-канале.

Трагедия произошла 23 января.

«По данным следствия, несовершеннолетняя играла на улице рядом с домом по улице Совхозной в поселке Березовка. Девочка рыла тоннель в большом сугробе, в ходе чего верхняя часть снега обрушилась и перекрыла выход», — говорится в сообщении.

Следователи работают на месте происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Накануне в городе Дальнереченске в Приморском крае 12-летняя школьница получила серьезную травму во время катания на тюбинге (больших надувных санках, которые называют «ватрушками» или «плюшками»). В ходе спуска с горки школьница не справилась с тюбингом, сильно ударилась и потеряла сознание. Ее на скорой помощи срочно доставили в больницу. Проведенная компьютерная томография выявила субарахноидальное кровоизлияние. Ребенку пришлось делать срочную операцию.

Ранее в Екатеринбурге девочка на тюбинге сбила пенсионерку.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27690997_rnd_0",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+