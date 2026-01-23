В Красноярском крае десятилетняя девочка не выжила, копая тоннель в большом сугробе

В Красноярском крае девочка рыла тоннель в сугробе и не смогла выбраться

В Красноярском крае девятилетняя девочка рыла тоннель в сугробе и не смогла выбраться. Ребенка спасти не удалось, возбуждено дело, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия в официальном Telegram-канале.

Трагедия произошла 23 января.

«По данным следствия, несовершеннолетняя играла на улице рядом с домом по улице Совхозной в поселке Березовка. Девочка рыла тоннель в большом сугробе, в ходе чего верхняя часть снега обрушилась и перекрыла выход», — говорится в сообщении.

Следователи работают на месте происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Накануне в городе Дальнереченске в Приморском крае 12-летняя школьница получила серьезную травму во время катания на тюбинге (больших надувных санках, которые называют «ватрушками» или «плюшками»). В ходе спуска с горки школьница не справилась с тюбингом, сильно ударилась и потеряла сознание. Ее на скорой помощи срочно доставили в больницу. Проведенная компьютерная томография выявила субарахноидальное кровоизлияние. Ребенку пришлось делать срочную операцию.

Ранее в Екатеринбурге девочка на тюбинге сбила пенсионерку.