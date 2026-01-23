Размер шрифта
«Шансов никаких»: экс-премьер Украины назвал фантазией требование $1,5 трлн от Европы

Экс-премьер Азаров: Украина не получит от Европы $1,5 трлн в следующие 10 лет
РИА Новости

У Украины нет никаких шансов получить от Европы $1,5 трлн в следующие 10 лет. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший премьер Украины Николай Азаров, комментируя заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о соответствующих финансовых требованиях Киева.

«Мое мнение, что шансов никаких. Ни полтора (трлн долларов. – «Газета.Ru»), ни 800 (млрд долларов. – «Газета.Ru») не будет. Так что это все фантазии. Я расцениваю это как фантазию», — подчеркнул он.

23 января Виктор Орбан заявил о желании Евросоюза дополнительно к $800 млрд выделить Украине на военные расходы еще $700 млрд. По его мнению, это равносильно удару атомной бомбы.

Орбан отметил, что в документе прописано, что сумма в 800 млрд будет разбита на несколько этапов. Так, на первом этапе Украина получит $500 млрд, на втором — $300 млрд. Однако в документе также говорится о выделении в течение следующих 10 лет $700 млрд на военные расходы.

Ранее Орбан ответил Зеленскому на слова о «подзатыльнике каждому Виктору».

