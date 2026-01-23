Размер шрифта
Экс‑участница «Фабрики звезд» закрывает сразу несколько проектов в России

Mash: записавшая фит со Снуп Доггом Кудикова вынуждена закрыть три бизнеса в РФ
Валерий Левитин/РИА Новости

Экс-участница «Фабрики звезд-5» Ирсон Кудикова, ставшая первой российской певицей, записавшей фит со Снуп Доггом, сейчас вынуждена закрыть сразу несколько проектов в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждается в публикации, неудачи терпят ювелирная компания Golden Heart, детский клуб Family Club и видеопродакшн Кудиковой. Кроме того, певица столкнулась с судебным разбирательством из-за детского сада в Щелково (ООО «Счастье мое»). В 2025 году с организации взыскали 685 тысяч рублей из-за долгов по ЖКХ.

Mash напоминает, что история Кудиковой с мировой звездой Снуп Доггом после успеха первого сольного альбома артистки в 2007 году. Тогда исполнительница отправилась в США, где познакомилась с рэпером, а в 2008 году выпустила с ним совместную композицию «Replay».

Накануне сообщалось, что рэпер Джиган рискует потерять имущество на полмиллиарда рублей, если не сумеет оспорить действующий брачный договор c Оксаной Самойловой. Как утверждает Telegram-канал SHOT, жене музыканта может достаться трехэтажный особняк в поселке «Шато Соверен», несколько квартир и машину.

Ранее сообщалось, что Расторгуев пообещал не выдвигать претензий Бейонсе за плагиат песни «Любэ». 

