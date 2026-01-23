Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Во Франции заявили о необходимости обсудить с Россией архитектуру безопасности

Глава МИД Франции: Европе надо будет обсудить с Россией архитектуру безопасности
Gonzalo Fuentes/Reuters

Европейским странам после завершения конфликта на Украине придется обсудить с Россией архитектуру безопасности в регионе. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«В любом случае, как только страница войны на Украине будет перевернута, <...> нам, очевидно, придется, когда мы будем усилены, провести с Россией обсуждение по вопросу европейской архитектуры безопасности», — отметил дипломат.

Как он сказал, начать такой диалог надо будет в определенный момент.

19 декабря 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что для Европы может стать полезным возобновление диалога с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, подобные контакты должны быть согласованы между странами — членами Европейского союза (ЕС) и осуществляться в условиях полной прозрачности. Глава республики подчеркнул, что восстановление диалога с Москвой отвечает интересам как Парижа, так и других государств региона.

В начале январе текущего года премьер-министр Италии Джорджа Мелони также заявила, что для ЕС пришло время начать переговоры с Россией.

Ранее политический обозреватель объяснил, почему в ЕС заговорили о диалоге с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27690967_rnd_2",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+