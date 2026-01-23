Во Франции заявили о необходимости обсудить с Россией архитектуру безопасности

Глава МИД Франции: Европе надо будет обсудить с Россией архитектуру безопасности

Европейским странам после завершения конфликта на Украине придется обсудить с Россией архитектуру безопасности в регионе. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«В любом случае, как только страница войны на Украине будет перевернута, <...> нам, очевидно, придется, когда мы будем усилены, провести с Россией обсуждение по вопросу европейской архитектуры безопасности», — отметил дипломат.

Как он сказал, начать такой диалог надо будет в определенный момент.

19 декабря 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что для Европы может стать полезным возобновление диалога с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, подобные контакты должны быть согласованы между странами — членами Европейского союза (ЕС) и осуществляться в условиях полной прозрачности. Глава республики подчеркнул, что восстановление диалога с Москвой отвечает интересам как Парижа, так и других государств региона.

В начале январе текущего года премьер-министр Италии Джорджа Мелони также заявила, что для ЕС пришло время начать переговоры с Россией.

Ранее политический обозреватель объяснил, почему в ЕС заговорили о диалоге с Россией.