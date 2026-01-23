В Германии сочли «цирком» дискуссию вокруг Гренландии в Давосе

Бывший немецкий дипломат и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал цирком дискуссию вокруг Гренландии на прошедшем Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает n-tv со ссылкой на передачу Morgenmagazin.

По его словам, энергия, которую США и Европа должны были направить на Украину, была перенаправлена на Гренландию. Он считает, что Запад должен был послать сигнал России о необходимости завершения конфликта, однако вместо этого разгорелся «совершенно ненужный» спор об острове.

Ишингер считает, что трансатлантические отношения между европейцами и американцами серьезно пострадали.

22 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство готово обсуждать с Соединенными Штатами вопросы безопасности в Арктике, однако не допустит нарушения своих «красных линий» в вопросе о Гренландии.

В этот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом. Также американский лидер заявил, что сейчас проходят «переговоры о деталях», и соглашение якобы подразумевает «полный доступ» США к Гренландии, без «временных ограничений».

Ранее Мерц пообещал защитить Гренландию от России.