Армия

Стало известно, сколько населенных пунктов ВС РФ взяли под контроль за неделю

Минобороны: группировки ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов
Вооруженные силы РФ в период с 17 по 23 января взяли под контроль пять населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

По информации ведомства, подразделения группировки российских войск «Север» выбили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Симиновки в Харьковской области. Им удалось занять населенный пункт в результате активных наступательных действий.

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Приволье в Донецкой народной республике», — говорится в заявлении.

Бойцы группировок войск «Восток» и «Центр» взяли под контроль населенные пункты Прилуки и Новопавловка соответственно. Первое село расположено в Запорожской области, второе — в Донецкой народной республике.

Кроме того, военнослужащие группировки «Днепр» вынудили украинских солдат покинуть Павловку в Запорожской области. В Минобороны отметили слаженную работу подразделений ВС РФ на этом участке фронта.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что военнослужащие страны с начала 2025 года взяли под контроль более 300 населенных пунктов. В их числе крупные города, которые ВСУ превратили в укрепленные узлы.

Ранее военный эксперт назвал возможные сроки перехода Красного Лимана под контроль российских войск.

