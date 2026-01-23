Размер шрифта
Армия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ освободили Симиновку в Харьковской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Симиновку в Харьковской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» на харьковском направлении установлен контроль над населенным пунктом Симиновка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что российские военнослужащие нанесли поражение восьми бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

19 января Минобороны РФ сообщало, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Новопавловка в Донецкой народной республике (ДНР) и Павловка в Запорожской области.

18 января глава ДНР Денис Пушилин сообщил об освобождении населенного пункта Закотное, открывшего Вооруженным силам РФ путь к Славянску, до которого остается порядка 30 километров, и к Красному Лиману, до которого еще меньше — 16 километров.

Ранее стало известно об усилении обороны ВСУ у Харькова.

