«Хоть 50 миллионов»: Долину ожидают полугодовые суды и огромные издержки

Адвокат Айвар: с Долиной могут потребовать миллионы за суды и упущенную прибыль

С певицы Ларисы Долиной планируется взыскать средства, направленные на судебные расходы. Как рассказала НСН адвокат новой владелицы квартиры Светлана Свириденко, точную сумму пока не подсчитывали, но речь идет об оплате услуг юристов, а также о госпошлине и составлении отчетов об оценке квартиры. Ожидается, что суды затянутся на полгода, а сумма взысканий может составить десятки миллионов рублей.

Свириденко подчеркнула, что речь идет об обычной практике, когда сторона взыскивает вынужденно понесенные расходы.

«В законодательстве нет критериев оценки заявленных сумм расходов, все рассматривается индивидуально, в зависимости от сложности дела, длительности. В суд предоставляются платежные документы, подтверждающие оплату», — отметила она.

По словам заслуженного адвоката РФ Людмилы Айвар, в расходы на адвокатов могут включить время стороны, которое она потратила, пропуская работу и недополучая таким образом зарплату. Сюда же относятся затраты на подготовку иска, транспортные расходы.

«Заявить можно хоть 50 миллионов, все зависит от суммы гонорара адвоката. По таким делам гонорары юристов доходят до миллионов, у некоторых юристов – гораздо меньше. Четких ценников у нас нет», — подчеркнула юрист.

Однако это не значит, что суд взыщет все заявленные в иске суммы – он будет руководствоваться принципом соразмерности и справедливости, подчеркнула Айвар. Так, например, при заявленном требовании в 300 тыс. судья может счесть достаточным взыскать 50 тыс. рублей. В полном размере суммы суд может взыскать, если все будет четко разъяснено, в том числе объем работ, число документов, подготовленных для рассмотрения.

Причем с Долиной могут потребовать и упущенную прибыль – так, если новая владелица квартиры Полина Лурье планировала ее сдавать, то она вправе требовать погашения упущенной суммы в то время, как длились судебные разбирательства, подчеркнула адвокат.

«Поэтому есть перспектива судов еще на полгода и дольше», — заключила она.

Юрист Александр Кудряшов рассказал «Газете.Ru», что Полина Лурье сможет взыскать с Ларисы Долиной до 5 млн рублей за судебные издержки. Сумма компенсации будет определяться судом с учетом условий соглашения адвоката и доверителя, рыночных расценок на юридическую помощь и сложности дела, отмечал он.

