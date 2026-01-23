Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Двигатели импортозамещенного Superjet испытали при столкновении с птицами

Ростех: импортозамещенный Superjet прошел проверку на столкновение с птицами
Sergey Kohl/Shutterstock/FOTODOM

Двигатели ПД-8, предназначенные для установки на импортозамещенный самолет Superjet 100, успешно прошли испытания на устойчивость к столкновению со стаей птиц. Данный тест является предпоследним этапом перед сертификацией воздушного судна, сообщил Ростех в Telegram-канале.

В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) уточнили, что проверка проводилась на испытательном стенде «ОДК-Сатурн» в Рыбинске. В работающий на максимальной взлетной мощности двигатель, развивающий тягу в 8 тонн, из специальной установки были выпущены четыре тушки птиц одновременно.

Результаты тестов подтвердили, что даже в условиях столкновения с птицами двигатель сохраняет работоспособность и управляемость. В Ростехе уверены, что успешная сертификация, намеченная на 2026 год, позволит в ближайшее время начать поставки импортозамещенных Superjet 100.

«Тесты показали надежность силовой установки и безопасность полета в подобной нештатной ситуации», — пояснили в госкорпорации.

Ранее Минпромторг показал интерьер импортозамещенного Superjet 100, собранного по серийной технологии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27691009_rnd_9",
    "video_id": "record::1c026a3d-019d-43cc-b20e-502980f99683"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+