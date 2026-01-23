Двигатели импортозамещенного Superjet испытали при столкновении с птицами

Двигатели ПД-8, предназначенные для установки на импортозамещенный самолет Superjet 100, успешно прошли испытания на устойчивость к столкновению со стаей птиц. Данный тест является предпоследним этапом перед сертификацией воздушного судна, сообщил Ростех в Telegram-канале.

В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) уточнили, что проверка проводилась на испытательном стенде «ОДК-Сатурн» в Рыбинске. В работающий на максимальной взлетной мощности двигатель, развивающий тягу в 8 тонн, из специальной установки были выпущены четыре тушки птиц одновременно.

Результаты тестов подтвердили, что даже в условиях столкновения с птицами двигатель сохраняет работоспособность и управляемость. В Ростехе уверены, что успешная сертификация, намеченная на 2026 год, позволит в ближайшее время начать поставки импортозамещенных Superjet 100.

«Тесты показали надежность силовой установки и безопасность полета в подобной нештатной ситуации», — пояснили в госкорпорации.

Ранее Минпромторг показал интерьер импортозамещенного Superjet 100, собранного по серийной технологии.