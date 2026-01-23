10-летняя девочка из Красноярского края застряла в сугробе и не выжила

СК: в Красноярском крае девочка не смогла выбраться из снежного тоннеля

Школьница не выжила, застряв в большом сугробе в Красноярском крае. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Несчастный случай произошел 23 января с 10-летней девочкой, которая играла рядом с домом на улице Совхозной в поселке Березовка.

Пострадавшая решила прорыть тоннель в большом сугробе, но верхний слой снега обрушился, перекрыв выход, и ребенок не смог выбраться наружу. Через какое-то время родители стали искать ее, но было уже слишком поздно.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого из-за снега просела крыша жилого дома в Ленинске-Кузнецком. В результате никто не пострадал, квартиры местных жителей также не повреждены. Сейчас рабочие с помощью временных конструкций защитят тепловой контур здания, позже УК сделает ремонт.

Ранее на Камчатке подросток спрыгнул с крыши ТЦ в снег и застрял в сугробе.