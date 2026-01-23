Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

10-летняя девочка из Красноярского края застряла в сугробе и не выжила

СК: в Красноярском крае девочка не смогла выбраться из снежного тоннеля
Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Школьница не выжила, застряв в большом сугробе в Красноярском крае. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Несчастный случай произошел 23 января с 10-летней девочкой, которая играла рядом с домом на улице Совхозной в поселке Березовка.

Пострадавшая решила прорыть тоннель в большом сугробе, но верхний слой снега обрушился, перекрыв выход, и ребенок не смог выбраться наружу. Через какое-то время родители стали искать ее, но было уже слишком поздно.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого из-за снега просела крыша жилого дома в Ленинске-Кузнецком. В результате никто не пострадал, квартиры местных жителей также не повреждены. Сейчас рабочие с помощью временных конструкций защитят тепловой контур здания, позже УК сделает ремонт.

Ранее на Камчатке подросток спрыгнул с крыши ТЦ в снег и застрял в сугробе. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27691057_rnd_1",
    "video_id": "record::82a3d57c-e4ca-4c89-ba98-ddf6816c45ff"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+