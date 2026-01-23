Беженец из ДНР рассказал о «трассе смерти» ВСУ

Операторы БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили жителям Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР) «трассу смерти». Об этом рассказал РИА Новости беженец из города Андрей Дыченко.

«У нас «трасса смерти» была, попалили людей сильно много», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на этой трассе машины горели вместе с людьми. Мужчина отметил, что только на его глазах сожгли двоих мирных жителей.

До этого сообщалось, что во время отступления из Купянского района в Харьковской области украинские военные использовали мирных жителей в качестве миноискателей. По данным пресс-службы Управления внутренних дел военно-гражданской администрации региона, гражданских заставляли идти перед колонной ВСУ, в результате трое не выжили, подорвавшись на минах. В радиоперехвате командир одного из подразделений ВСУ характеризовал эти действия как «меру по обеспечению безопасного отхода». Отступая, военнослужащие Украины также минировали гражданскую инфраструктуру.

Ранее беженка из ДНР рассказала, как ВСУ угрожали обстрелять из миномета детей.