Орбан уверен, что Венгрия в ближайшие 100 лет не проголосует за вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев пытается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в его стране, чтобы в дальнейшем это помогло Украине вступить в Евросоюз. Об этом он заявил в беседе с журналистами, комментируя результаты саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

«Думаю, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз», — добавил он, отметив, что Венгрия не желает видеть Украину в ЕС.

До этого Орбан напомнил, что накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила дорожную карту развития Украины, где приняла все требования Киева. Ему будет выделено $800 млрд до 2040 года, а также гарантируется ускоренное вступление в Евросоюз.

По мнению венгерского премьер-министра, это равносильно удару атомной бомбы.

Ранее Зеленский заявил о подзатыльнике для Орбана.