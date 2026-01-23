Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Орбан уверен, что Венгрия в ближайшие 100 лет не проголосует за вступление Украины в ЕС

Орбан: Венгрия не пустит Украину в ЕС в ближайшие 100 лет
imago stock&people/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев пытается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в его стране, чтобы в дальнейшем это помогло Украине вступить в Евросоюз. Об этом он заявил в беседе с журналистами, комментируя результаты саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

«Думаю, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз», — добавил он, отметив, что Венгрия не желает видеть Украину в ЕС.

До этого Орбан напомнил, что накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила дорожную карту развития Украины, где приняла все требования Киева. Ему будет выделено $800 млрд до 2040 года, а также гарантируется ускоренное вступление в Евросоюз.

По мнению венгерского премьер-министра, это равносильно удару атомной бомбы.

Ранее Зеленский заявил о подзатыльнике для Орбана.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27690913_rnd_1",
    "video_id": "record::75fb9665-2601-45b8-8768-fa4ececa9ccd"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+