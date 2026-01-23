Собственники квартир в ЖК MOD от MR Group пожаловались на грубые нарушения

Собственники апартаментов в премиальном ЖК MOD от застройщика MR Group пожаловались корреспонденту телеканала «Россия 1» на многочисленные нарушения при строительстве.

Покупатель рассказал, что межкомнатные перегородки в апартаментах сделаны с явными нарушениями технологии и, по его оценке, их нужно полностью сносить и переделывать. Он утверждает, что «гуляют» не только стены: есть проблемы со стяжкой пола — местами она слишком тонкая или выполнена из состава, который, по его словам, не соответствует требованиям. Также он жалуется на ржавые двери и щели в оконных конструкциях. По его словам, зазор в одном из окон превышает 0,5 мм, что он называет браком и основанием для полной замены оконной конструкции.

Далее он отметил, что дому меньше года, но стены уже покрываются трещинами. Кроме того, он утверждает, что во многих квартирах появилась плесень и есть последствия прорыва в системе отопления: показывает участки с «розовыми грибами» и «зеленой плесенью», которая пошла по профилю.

Покупатель подчеркнул, что речь идет об «элитных вайтбоксах» — апартаментах с предчистовой отделкой в жилом комплексе премиум-класса MOD, где, по его словам, цена начинается от 500 тыс. рублей за квадратный метр. Покупатель добавил, что в офисе продаж ему объясняли: достаточно сделать финишное покрытие и натяжной потолок, после чего «можно жить», но он не понимает, как жить в таком состоянии.

Отдельно он заявил, что застройщик — компания MR Group — вынуждает собственников принимать квартиры в таком виде и предлагает подписывать акты задним числом. По словам собственника, дольщики подозревают, что так компания пытается избежать неустоек и компенсаций, поскольку до 1 января для застройщиков действовал мораторий на штрафы. Если в документах будет указано, что приемка прошла в период моратория, собственник может лишиться выплат, уточнил покупатель.

Наконец, он рассказал о подземном паркинге, места в котором, по его словам, стоили дополнительно 6–8 млн рублей. Покупатель сравнивнил «парковочные карманы» из роликов застройщика с тем, как они выглядят в реальности, и задался вопросом, как в таких условиях выезжать и выходить, резюмируя, что не понимает, как это сделать.

У другой собственницы, по ее словам, при включенном отоплении в квартире было всего 16 градусов тепла. Она утверждает, что в помещении серьезно поврежден пол: «идешь и проваливаешься вниз», а часть напольного покрытия, как она описывает, просто брошена посреди комнаты. Также она рассказала, что в квартире были грязные заброшенные матрасы и недоеденные булки. Видео с жалобами собственницы приводит Telegram-канал «Инсайдер.Главный по домам».

Собственники также пожаловались на валяющийся повсюду мусор в ЖК, пост опубликован в канале «Инсайдер. Главный по домам».

Квартиры в ЖК MOD стоят десятки миллионов рублей — от 15,7 млн до 58,2 млн рублей, исходя из открытых объявлений о продаже.

Ранее «SHOT Проверка» сообщила, что лифт с матерью и ребенком в ЖК от MR Group сорвался вниз.