Армия

Российские военные за неделю нанесли шесть ударов в ответ на украинские атаки

Минобороны: ВС РФ за неделю шесть раз нанесли удары по военным целям на Украине
Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия в ответ на террористические атаки Украины за минувшую неделю нанесла один массированный и пять групповых ударов по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры противника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«С 17-го по 23-е января т. г. в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов», — говорится в сводке оборонного ведомства.

В результате ударов ВС России были поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Под удар российских военных попали склады боеприпасов, цеха, а также места хранения, подготовки и запуска дронов.

Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

До этого российские войска нанесли удар по стратегически важному железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области. В Минобороны уточнили, что атака была проведена силами войск беспилотных систем с применением ударных дронов-камикадзе «Герань», ее основной целью было нарушение транспортной логистики противника — через мост осуществлялось снабжение украинских подразделений.

Ранее Россия атаковала подстанцию в Киевской области новыми «Геранями».

