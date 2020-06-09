Михалков прокомментировал ДТП с участием «ослепленного» Ефремова
Режиссер Никита Михалков в беседе с РИА «Новости» прокомментировал смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
По мнению Михалкова, этого происшествия стоило ожидать. «Абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью... финал», — сказал он.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. Позднее полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.
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