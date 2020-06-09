Ефремов за год 10 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД

Артист Михаил Ефремов за текущий год 10 раз привлекался к административной ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что это происходило из-за нарушения актером правил дорожного движения.

Накануне вечером Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Проезжая по Садовому кольцу, артист столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. Позднее полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

Теперь полиция завела против Ефремова уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы, а в случае переквалификации статьи — до двенадцати.

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