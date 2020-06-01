У Елены Воробей обнаружен коронавирус

Актриса Елена Воробей уведомила, что подхватила коронавирус нового типа. Об этом она рассказала в видеообращении, которое разместила в своем Instagram.

По словам артистки, о диагнозе COVID-19 ей стало известно еще три дня назад, но она не желала сообщать о нем из-за «глупых страхов».

«Я начинаю эту борьбу. Каких-то таких серьезных симптомов у меня не было, было легкое покашливание, какое-то такое очень глубокое, и, в общем, легкое недомогание», — сказала Воробей в видеообращении к своим подписчикам.

По последним данным, в России выявлено 405, 8 тыс. случаев коронавируса, 171,8 тыс. человек вылечились, 4693 пациентов скончались.