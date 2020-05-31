Умерла оперная певица Мади Меспле

Во Франции скончалась оперная певица Мади Меспле. Об этом в Twitter написал глава минкультуры страны Франк Ристер.

Он отметил, что Меспле умерла на 90-м году жизни.

Министр добавил, что Меспле принимала участие в таких знаменитых оперных постановках, как «Сказки Гофмана», «Лакма», а также «Севильском цирюльнике».

«Она могла передавать все с точностью и чувствительностью и помогала продвигать нашу культуру на сценах всего мира. Великая женщина покинула нас», — написал Ристер.

По данным телеканала BFMTV, певица умерла в окружении своей семьи в квартире в центре Тулузы.