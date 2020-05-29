Тейлор Свифт обвинила Трампа в «разжигании огня расизма»

Американская певица Тейлор Свифт прокомментировала в Twitter угрозу президента США Дональда Трампа по применению сил нацгвардии на протестах в Миннесоте.

Она осудила заявление главы Белого дома, отметив, что Трамп провоцирует «разжигание огня расизма» в течение всего своего президентства.

Певица также добавила, что американский лидер симулирует моральное превосходство перед угрозой насилия.

Кроме того, Свифт с иронией добавила, что отдаст свой голос за Трампа на выборах президента страны в 2020 году.

Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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