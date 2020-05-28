Названа самая обсуждаемая в России книга весны 2020 года

Роман британского журналиста Джона Маррса «The One. Единственный» стал самой обсуждаемой книгой весны 2020 года среди россиян, сообщает сервис LiveLib.

Научно-фантастический триллер и всемирный бестселлер о пяти парах, нашедших друг друга благодаря ДНК-тесту на полное соответствие, собрал наибольшее количество рецензий на сервисе. Вскоре сериал, в основу которого легла книга Марсса, выйдет на Netflix.

На втором месте рейтинга оказалось русское фэнтези «Мара и Морок» Лии Арден, на третьем — «Безмолвный пациент» Алекса Михаэлидеса.

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