Роулинг опубликует в сети написанную 10 лет назад повесть

Британская писательница Джоан Роулинг на свой странице в Twitter сообщила, что опубликует в интернете повесть, которую написала более 10 лет назад.

Роулинг подчеркнула, что это произведение не имеет отношения к истории Гарри Поттера или другим ее работам. Сказка называется The Ickabog.

Писательница хотела опубликовать ее после последней книги о Гарри Поттере, но приняла решение прежде выпустить два взрослых произведения.

«До совсем недавнего времени единственными людьми, читавшими историю про Икабога, были двое моих младших детей», — написала она.

Первые две главы сказки уже появились на сайте theickabog.com, остальные будут публиковаться каждую неделю.

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