Автор граффити с Бродским надеется восстановить работу

Художник Олег Лукьянов, нарисовавший в Петербурге граффити Иосифа Бродского, который через день был закрашен, надеется восстановить работу в другом виде, пишет РИА «Новости».

«Я надеюсь восстановить эту работу, сделав ее в виде какой-то временной конструкции на раме, а не изображения на стене…», — сказал Лукьянов.

Художник назвал «излишней шумихой» ситуацию вокруг портрета.

К 80-летию со дня рождения Иосифа Бродского напротив его музея-квартиры «Полторы комнаты» в Доме Мурузи в Петербурге появилось изображение поэта. 25 мая портрет закрасили, то есть спустя сутки после появления. Предполагается, что граффити закрасили по просьбе школы №189, находящейся неподалеку.

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