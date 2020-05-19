Погибший актер «Сумерек» предчувствовал смерть в одном из последних постов

Снявшийся в фильме «Сумерки» актер Грегори Тайри Бойс говорил о смерти в одном из своих последних постов в Instagram.

Перед Новым годом в свой 30-й день рождения он опубликовал свое детское фото и признался, что не думал, что доживет до 30 лет. «Я, как и все мы, делал много ошибок, но сегодня хочу думать только о достижениях», — написал он. Теперь его поклонники уверены, что он предчувствовал трагедию.

Известно, что актер умер 13 мая. Кроме его тела, в его квартире в Лас-Вегасе нашли тело его 27-летней подруги. Причина смерти пары не раскрывается. Перед гибелью Бойс планировал запустить собственный ресторан. У него осталась 10-летняя дочь Алайя, у его подруги остался маленький сын.

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