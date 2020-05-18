Скончалась театральная художница Татьяна Сельвинская

Умерла театральная художница, заслуженный деятель искусств РСФСР, почетный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РАХ.

Женщина скончалась на 93-м году жизни.

«С глубокой печалью в Российской академии художеств узнали о кончине заслуженного деятеля искусств РСФСР, почётного академика Российской академии художеств Татьяны Ильиничны Сельвинской, известного московского деятеля культуры и искусства», — говорится в сообщении пресс-службы РАХ.

Сельвинская оформила свыше 200 спектаклей в театрах Москвы, Казани, Саратова и прочих городов. Ее работы находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном центральном театральном музее им. Бахрушина, Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства и других культурных учреждениях.