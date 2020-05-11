Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первой части первого сезона

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Создатели сериала по мотивам игры «Ведьмак» рассказали о чудовищах, которые встречаются в первой половине первого сезона ленты. Ролик-бестиарий был опубликован на YouTube канале Netflix.

Бестиарий представляет собой полное собрание монстров и чудовищ из сезона, среди которых были сильваны, стрыги, кикиморы, а также селки, джинны и допплеры.

Кроме того, авторы рассказали о происхождении этих мифических существ, которое имеет отсылки к культурам многих народов мира.

Создатели сериала также пообещали выпустить полную версию бестиария по сезону, если этот ролик встретит отклик поклонников ленты.

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