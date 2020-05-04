Беременная Кэти Перри примерила костюм гигантского рулона туалетной бумаги

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Певица Кэти Перри предстала перед своими поклонниками в костюме гигантского рулона туалетной бумаги.

Так она в Instagram анонсировала новый выпуск шоу American Idol. «Лучший способ стереть заботы, по крайней мере на два часа», — пошутила она.

Ранее Кэти Перри, сейчас ожидающая первенца от актера Орландо Блума, примеряла костюм санитайзера.

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