Волочкова рассказала об угрозе выкидыша из-за танцев
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Танцовщица Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram отрывки из клипа, в котором снималась на девятом месяце беременности.
По словам Волочковой, во время беременности дочерью Ариадной она не прекращала заниматься танцами несмотря на возможную угрозу выкидыша из-за активных упражнений. «Поддерживала форму (опасаясь ее потерять). И вот такая память осталась запечатленной», — поделилась балерина.
Анастасии Волочковой 44 года, ее единственной дочери Ариадне — 14 лет.
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