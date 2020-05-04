Волочкова рассказала об угрозе выкидыша из-за танцев

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Танцовщица Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram отрывки из клипа, в котором снималась на девятом месяце беременности.

По словам Волочковой, во время беременности дочерью Ариадной она не прекращала заниматься танцами несмотря на возможную угрозу выкидыша из-за активных упражнений. «Поддерживала форму (опасаясь ее потерять). И вот такая память осталась запечатленной», — поделилась балерина.

Анастасии Волочковой 44 года, ее единственной дочери Ариадне — 14 лет.

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