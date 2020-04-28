В театре Бабкиной сообщили об улучшении ее состояния

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В театре «Русская песня» рассказали о состоянии госпитализированной руководительницы Надежды Бабкиной.

По словам пресс-секретаря театра Александра Велора, Бабкину отключили от аппаратов в больнице, и ей гораздо лучше. «Артистка интересовалась обстановкой дел в театре и в коллективе, также узнала о переносе парада 9 мая. Передает всем привет. Но о выписке пока речи не идет», — цитирует Велора принадлежащее Григорию Березкину РБК.

6 апреля Надежда Бабкина была госпитализирована с пневмонией, коронавирус у нее не подтвердился. Затем она больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме.

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