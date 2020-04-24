Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после лечения
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Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин в беседе с РИА «Новости» рассказал о ее состоянии.
По словам Собянина, лечение приносит результаты. «Динамика положительная, все хорошо, но требуется еще время», — сказал он.
Ранее СМИ сообщали, что 6 апреля Бабкина была госпитализирована с диагнозом «пневмония», коронавирус у нее не подтвердился. Затем она больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме.
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