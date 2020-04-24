Очнувшаяся Бабкина спросила о Дне Победы

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Надежда Бабкина впервые после медикаментозной комы вышла на связь, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на концертного директора ее театра Сергея Гороха.

Также очнувшаяся артистка позвонила сыну Денису. «Спросила про театр: «Что делать будем?». Я ей сообщил, что самоизоляция пока продлена до 1 мая, но все репетируют на удаленке и записывают специально для нее флешки с номерами. Она даже не знала, что торжества на День Победы перенесены!» — поделился Горох. Кроме того, Бабкина спросила про день рождения внучки Марфы.

Ранее СМИ сообщали, что 6 апреля Бабкина была госпитализирована с диагнозом пневмония, однако коронавирус у нее не подтвердился. Затем она больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме.

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