Очнувшаяся Бабкина спросила о Дне Победы
Надежда Бабкина впервые после медикаментозной комы вышла на связь, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на концертного директора ее театра Сергея Гороха.
Также очнувшаяся артистка позвонила сыну Денису. «Спросила про театр: «Что делать будем?». Я ей сообщил, что самоизоляция пока продлена до 1 мая, но все репетируют на удаленке и записывают специально для нее флешки с номерами. Она даже не знала, что торжества на День Победы перенесены!» — поделился Горох. Кроме того, Бабкина спросила про день рождения внучки Марфы.
Ранее СМИ сообщали, что 6 апреля Бабкина была госпитализирована с диагнозом пневмония, однако коронавирус у нее не подтвердился. Затем она больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме.
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