Врач сообщил о депрессии у госпитализированной Бабкиной
Медики рассказали изданию «СтарХит» о состоянии госпитализированной артистки Надежды Бабкиной.
По словам анонимного источника в больнице, у Бабкиной заторможенный уровень сознания, общается она жестами и знаками. «Плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре. О выписке пока нет и речи, но то, что в 70 лет при таком тотальном поражении легких ее «сняли с трубы» — отключили от ИВЛ — уже большая победа!» — сказал врач.
Утверждается, что артистка продолжает получать противовирусную и антибактериальную терапию.
Ранее СМИ сообщали, что 6 апреля Бабкина была госпитализирована с диагнозом пневмония, однако коронавирус у нее не подтвердился. Затем она больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме.
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