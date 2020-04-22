Врач сообщил о депрессии у госпитализированной Бабкиной

<img src="//img.gazeta.ru/files3/563/13049563/RIAN_3051291.HR-pic905-895x505-82086.jpg">

Медики рассказали изданию «СтарХит» о состоянии госпитализированной артистки Надежды Бабкиной.

По словам анонимного источника в больнице, у Бабкиной заторможенный уровень сознания, общается она жестами и знаками. «Плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре. О выписке пока нет и речи, но то, что в 70 лет при таком тотальном поражении легких ее «сняли с трубы» — отключили от ИВЛ — уже большая победа!» — сказал врач.

Утверждается, что артистка продолжает получать противовирусную и антибактериальную терапию.

Ранее СМИ сообщали, что 6 апреля Бабкина была госпитализирована с диагнозом пневмония, однако коронавирус у нее не подтвердился. Затем она больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Надежду Бабкину вывели из искусственной комы

— Представитель Бабкиной рассказал о продолжении лечения артистки

— СМИ узнали о переводе Надежды Бабкиной из Коммунарки