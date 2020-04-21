Шоумен Александр Васильев выписался из больницы в Коммунарке

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Историк моды и телеведущий Александр Васильев был выписан из больницы в Коммунарке.

Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости». «Я уже дома, выписался», — уточнил Васильев.

Ранее шоумен был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Два теста на коронавирус оказались отрицательными. Васильев считает, что заразился от своей коллеги по передаче «Модный приговор», певицы Надежды Бабкиной.

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